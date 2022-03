Effetto Ucraina: oggi riunione di governo per un decreto anti-crisi e carburante

(PRIMAPRESS) - ROMA - Convocata per oggi 16 marzo una nuova riunione di Governo per mitigare l'impatto sull'economia della guerra in Ucraina. L'obiettivo sarebbe di portare in Consiglio dei ministri un provvedimento anti-crisi entro la giornata di domani ma i nodi sono tanti a partire dalle diverse posizioni su un possibile scostamento di bilancio e da quale voce reperire le risorse. Da risolvere è la questione caro-carburante che sta mettendo in ginocchio intere categorie a cominciare dal trasporto su gomme e tutta la filiera della grande distribuzione. Intanto oggi il greggio è in ribasso a 98,86$ al barile. Il prezzo del petrolio ha toccato i minimi da tre settimane dopo le schiarite per il negoziato sul nucleare iraniano e l'impennata dei casi di Covid in Cina. Per la prima volta da febbraio i future sul Brent sono scesi sotto i 100 dolla- ri al barile e in serata hanno toccato quota 98,86. E questo calo dovrà vedersi anche alla piomba di benzina. - (PRIMAPRESS)