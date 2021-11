Effetto Omicron: da questa sera Israele chiude le frontiere per evitare contagi della variante Covid

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Israele ha deciso di chiudere completamente le sue frontiere per prevenire l'arrivo di persone contagiate dalla variante Omicron del virus del Covid, dopo aver deciso ieri l'interruzione dei voli dall'estero. Lo annuncia un comunicato dell'ufficio del primo ministro, in cui si precisa che le misure entreranno in vigore stasera. La variante Omicron ha raggiunto anche l'Australia, individuata con il test su due persone in arrivo a Sydney dal Sudafrica. - (PRIMAPRESS)