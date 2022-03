Effetto conflitto Ucraina sul Pil mondiale rivisto a ribasso (+4,1%). In Eurozona inflazione a 5,1

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - La guerra in Ucraina "avrà un impatto rilevante sull'attività economica e sull'inflazione, attraverso il rincaro dell'energia e delle materie prime, le turbative del commercio internazionale e il peggioramento del clima di fiducia". E' quanto stima la Bce. Il Pil mondiale è rivisto al ribasso: +4,1% nel 2022 e +3,6% nel 2023 e 2024. Per l'area euro si prevede a +3,7% nel 2022, +2,8% nel 2023 e +1,6% nel 2024. Sempre per l'Eurozona ci si attende una inflazione del 5,1% nel 2022, del 2,1% nel 2023 e dell'1,9% nel 2024. - (PRIMAPRESS)