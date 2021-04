Effetti lockdown: uno studio di Scala, Sistemi Complessi del Cnr. Domani conferenza stampa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani, 13 aprile, in diretta a partire dalle 10:30 sulla pagina facebook.com/bigdatainhealth , la conferenza stampa di presentazione dello studio "The mathematics of multiple lockdowns" firmato da, Istituto Sistemi Complessi CNR e presidente di Big Data in Health Society, in pubblicazione su Nature Scientific Reports lo stesso 13 aprile.Alla conferenza stampa, coordinata dadella Agenzia IGOR, parteciperanno, oltre ad Antonio Scala, il professorIMT Alti Studi Lucca,presidente Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza - AIAD.La conferenza stampa affronterà il tema dell’applicazione di misure restrittive come i lockdown, una spiacevole novità portata dalla pandemia di Covid19 ancora in corso. Misure che hanno colto impreparate non solo la popolazione e le istituzioni, ma lo stesso mondo scientifico, abituato a ragionare in termini di vaccini e non di misure restrittive anche nell’ambito di modelli epidemiologici.Lo studio risolve matematicamente il problema di cosa accada in un lockdown, e sotto quali condizioni ci si debba aspettare che si verifichino lockdown multipli, con risultati che si applicano non solo alla corrente pandemia ma alle epidemie in generale. A complemento di tale analisi, il dott. Facchini (IMT Lucca) presenterà i risultati del suo ultimo lavoro che analizza l'impatto del lockdown sull'economia e sulla società con un ragionamento innovativo basato sui dati relativi ai fondi destinati alla cassa integrazione, lavoro che mostra come, una volta completata l'inoculazione ai soggetti fragili, si debba tenere conto delle differenze di natura occupazionale, basandosi su una analisi del nesso di causalità tra contrazione della mobilità, la riduzione della mortalità e impatti economici. - (PRIMAPRESS)