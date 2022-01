Editoria: il saggio del costituzionalista Boni sulla figura di Gaetano Azariti, il presidente del Tribunale della razza. La presentazione a Roma

Gaetano Azariti (1881-1961)

Nella Giornata della Memoria, oggi 27 gennaio, alle ore 18, presso la Liberia Feltrinelli in Galleria Alberto Sordi a Roma, l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene assieme a Marco Damilano, Noemi Di Segni e Massimiliano Boni alla presentazione del libro "In questi tempi di fervore e di gloria". L'autore Massimiliano Boni, Consigliere della Corte Costituzionale, in questo saggio fresco di stampa, tratteggia la figura di Gaetano Azariti (1881-1961), magistrato che fu presidente del Tribunale della razza e successivamente capo di Gabinetto di Palmiro Togliatti. Boni aiuta a capire quale fu il ruolo del magistrato nella preparazione degli atti che poi determinarono la legislazione razziale. Il volume è interessante anche per comprendere la meridionalizzazione dello Stato Italiano e della commistione tra i poteri di cui ancora oggi si parla.