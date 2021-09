Economia Pulita: a Bologna un convegno tra impresa e sostenibilità in vista di Agenda 2030

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Centro San Domenico di Bologna ospita la prima edizione del convegno dedicato alla “Economia Pulita, Futuro, Impresa e Sostenibilità” che si aprirà domani 9 settembre. L’evento promosso da VisionUp è una due giorno che guarderà al tema con un taglio dal punto di vista delle imprese e della pubblica amministrazione basandosi sugli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 e dal Recovery Plan europeo. “Una transizione verde per raggiungere una reale economia circolare ma come sostengono gli operatori economici bisognerà fare in modo che anche la sostenibilità sia sostenibile dal punto di vista economico per le imprese”, spiega Mauro Battaglia di VisionUp per sintetizzare l’approccio del convegno che abbraccia i temi dell’agricoltura, la logistica, il design ed il packaging, la ricerca, l’architettura, la mobilità e gli spazi urbani.

Ad aprire la prima giornata di lavori sarà il Coordinatore scientifico di Economia Pulita, Francesco Montanari con Alessandro Bonazzi, Jörg Buck, Marco Bussone, Davide Conte,Carlo Corazza, Gianluca Cristoni, Luigi Di Marco, Gianluca Loffredo, Stefano Soro e Gian Domenico Tomei. - (PRIMAPRESS)