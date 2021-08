Eccidio Sant’Anna di Stazzema: la commemorazione oggi del presidente Sergio Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio a S.Anna di Stazzema, perpetrato dalle SS e, con 560 morti (130 bimbi), "tra i più spaventosi della guerra". "Stazzema -scrive- era considerata rifugio per i più deboli", ma 77 anni fa "divenne terra insanguinata, teatro di crudeltà atroci e feroce disprezzo per la vita".L'orrore è "testimone" dai più maturi ai giovani; "in tanto dolore affondano radici della libertà. La Repubblica nasce nel ripudio della cultura di morte,della volontà di potenza spinta a divenire ideologia annientamento". - (PRIMAPRESS)