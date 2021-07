Earth overshoot day: lo smartworking ha contribuito ad esaurire le risorse disponibili del 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con oggi 29 luglio 2021, il mondo esaurisce le risorse naturali disponibili per quest'anno e comincia ad erodere quelle del 2022. A ricordare questo sovrasfruttamento del pianeta c'è la giornata Earth overshoot day che quest'anno ricorre appunto il 29 luglio, un mese prima dello scorso anno quando era stata il 22 agosto. Negli anni la data è sempre più anticipata: nel 1970 era stata il 29 dicembre. Negli Usa parte la campagna "100 giorni di possibilità"con le soluzioni per ristabilire l'equilibrio,prima della Conferenza Onu Cop26 sul clima (31 ottobre-12 novembre). Ma come si calcola il consumo delle risorse naturali? Si tratta di una serie di parametri che calcolano ad esempio quantaenergia in più abbiamo consumato durante l'anno e viene parametrata a quanta ne abbiamo dovute produrre. Ad esempio in questi ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia, si è avuto un maggiore consumo di energia nelle abitazioni private per l'utilizzo in smartworking e questo ha contribuito ad influenzare l'anticipo dell'Earth overshoot day di quest'anno.





