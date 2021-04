E484k: è la sigla della nuova variante Covid scoperta in un ospedale di Tokio. Ed è molto aggressiva

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Una nuova variante del Covid-19 è stata segnalata in un ospedale di Tokyo dove ha colpito 12 pazienti su 14. A destare preoccupazione l'aggressività della variante denominata E484k la quale riduce l'efficacia dei vaccini. L'aumento dei casi in corso fa temere una quarta ondata a meno di 4 mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. La variante inglese si è diffusa nella regione di Osaka provocando l'annullamento di alcune tappe della staffetta della fiamma olimpica. In Giappone ci sono stati 486mila casi e 4.785 morti. - (PRIMAPRESS)