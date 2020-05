È possibile prevedere i risultati di lotterie, scommesse e giochi del casinò?

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ogni anno la popolarità dei giochi d’azzardo aumenta, grazie alla legalizzazione degli stessi ed alla diffusione del gioco anche sui dispositivi mobili. In sostanza, oggi, puoi giocare dove e quando vuoi, utilizzando denaro vero, nella speranza di vincere una di quelle cifre che possono cambiare la vita. Molti utenti però si spingono oltre e cercano una scorciatoia nella convinzione che, in qualche modo, sia possibile ottenere delle vincite facili al casinò online o utilizzare software che permettano di prevedere i risultati di scommesse sportive, piuttosto che del Super Enalotto. Ma è davvero possibile prevedere i risultati di scommesse, lotterie e giochi d’azzardo? Vediamo insieme quali sono i metodi più utilizzati dagli utenti e con quali risultati.L’incremento dei punti vendita di scommesse sportive e di siti online legalizzati, ha portato anche un aumento esponenziale di guide online e applicazioni per smartphone, che propongono pronostici sugli eventi sportivi. Alcuni di questi servizi richiedono una quota di iscrizione o il pagamento di una vera e propria membership mensile, in cambio di pronostici che garantiscono risultati sicuri.Più NO che SI. Dietro il “pronostico” c’è solitamente uno studio che si basa su dati reali. Facciamo un esempio: vuoi scommettere sul prossimo match della tua squadra del cuore e ti affidi ad un sito certificato di pronostici. Questi terranno in considerazione la formazione della squadra, l’andamento del campionato ed eventuali match che in passato hanno visto protagoniste le stesse squadre. Il pronostico che riceverai, per quanto attendibile, non potrà mai darti la certezza assoluta di vincere.A nostro avviso NO. Sommare la spesa per le scommesse sportive a quella per ottenere dei pronostici che, per ovvie ragioni, non possono garantire una vincita, non è la scelta migliore. Un buon consiglio è di scommettere solo sugli sport che seguiamo in prima persona ed effettuare noi stessi le ricerche del caso prima di piazzare una scommessa.I giochi del casinò online sono costruiti intorno ad un generatore di numeri casuali ( RNG ), tra l’altro monitorato dagli organi predisposti del governo, che assicura risultati genuini. La stessa cosa accade per lotterie, Lotto, Superenalotto e così via. Se giochi in una sala con regolare licenza in Italia, non c’è modo che l’esito di un turno al blackjack, i simboli estratti dalle slot o la prossima carta che riceverai in una mano di poker, possano essere manomessi o pilotati. Dietro questi software, che si trovano generalmente su siti poco affidabili, si nascondono a volte spyware o malware, che installati nei nostri pc possono monitorare tutte le nostre attività. Nella migliore delle ipotesi per ricerche di mercato e, nella peggiore, per azioni fraudolente. Veniamo quindi alle nostre domande di rito:Assolutamente NO.NO. Non solo non conviene, ma è persino rischioso per la sicurezza dei nostri dati e della nostra privacy.Veniamo infine ai sistemi ed alle strategie per migliorare le prestazioni di gioco. Intanto i sistemi hanno una storia davvero molto lunga: da che esistono lotterie a premi, ci sono persone che realizzano sistemi di vincita basati di volta in volta su diversi modelli matematici. Il problema è che generalmente questi sistemi si basano sull’analisi dei dati, come ad esempio le percentuali di volte in cui un numero è stato estratto. Analisi che non possono in nessun modo prevedere quello che è, e sempre sarà, un risultato casuale. Un discorso diverso si può fare invece sul calcolo delle probabilità della roulette nei casino online, o di giochi che come il blackjack o il poker concedono un certo margine di scelta per l’utente. In questi casi, pur non potendo prevedere i risultati, si può comunque ridurre il “vantaggio della casa”. Possono inoltre avere un’utilità nella scelta del gioco o della variante del gioco a cui dedicarsi. Esempio: le probabilità di vittoria alla roulette francese sono maggiori rispetto a quella americana, che presenta due zeri sulla ruota, infatti, quando la pallina si ferma sullo Zero, il giocatore perde la propria puntata). Veniamo quindi alle ultime due domande di rito:Non ci sono certezze scientifiche sul funzionamento di strategie e sistemi matematici per la maggior parte dei giochi del casinò. Il calcolo delle probabilità ha invece una sua utilità.Sconsigliamo l’utilizzo di sistemi di vincita, soprattutto a pagamento. Il calcolo delle probabilità, al contrario, può essere utile per ridurre il vantaggio della casa, o per decidere quale variante di un gioco del casinò scegliere a seconda del ritorno all’utente e delle probabilità di vittoria. Tuttavia, tenete sempre a mente, che nessuno di questi metodi può garantire una vincita, che è sempre e solo associata al caso. - (PRIMAPRESS)