E' morto Raffaele Cutolo, il boss della Nuova camorra organizzata

(PRIMAPRESS) - PARMA - E’ morto all’età di 79 anni Raffaele Cutolo. Il boss mafioso, fondatore della Nuova camorra organizzata, era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma. Cutolo, rinchiuso nel carcere duro da 25 anni, era stato già stato ricoverato in fin di vita in ospedale a fine luglio dello scorso anno ma neanche quella circostanza era servita a farlo liberare. La moglie Immacolata Iacone aveva chiesto anche con il primo governo Conte, quando Salvini era ministro dell’interno, la scarcerazione per motivi di salute. - (PRIMAPRESS)