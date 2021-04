E' ancora bufera sul video di Grillo sulla vicenda del figlio accusato di stupro. Le razioni della politica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si attenua la bufera suscitata dal video di Beppe Grillo in difesa del figlio, accusato di violenza sessuale."Parole inaccettabili,tutta la solidarietà alla ragazza denigrata", twitta il vicesegretario dem Provenzano. Già ieri le dichiarazioni dei partiti si sono mosse tra le parole di vicinanza del movimento e quelle forti di condanna delle opposizioni ma anche dello stesso Pd. La Lega: "Da lui garantismo a giorni alterni". Ieri le parole di Boschi,Iv: "Si vergogni". I genitori della ragazza: "Tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui". Imbarazzo nel M5S. Silenzio di Di Maio e Conte.La senatrice Taverna: "Da mamma gli sono vicina, serve rispetto e non sciacallaggio".Vito Crimi:"Vicinanza umana,fiducia nella magistratura". A Grillo si rimprovera, al netto della vicenda familiare che ha trovato la vicinanza dei più, è la reazione scomposta, nervosa ed aggressiva del suo video che non ha tenuto conto delle sensibilità anche della famiglia della ragazza che sarebbe stata vittima dello stupro. - (PRIMAPRESS)