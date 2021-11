Duplice omicidio Ercolano: oggi interrogatorio di Palumbo. Giovedì i funerali di Fusella e Pagliaro

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si terrà questa mattina l'interrogatorio nel carcere di Poggioreale di Napoli per stabilire tutta la dinamica che ha portato il camionista di 53 anni, Vincenzo Palumbo ad esplodere ben 11 colpi verso l'auto dove erano Giuseppe Fusella (26 anni) e Tullio Pagliaro (27) uccidendoli. Sarà un passaggio delicato per stabilire il livello d'accusa per Palumbo che si è dichiarato distrutto per la morte dei due ragazzi scambiati per ladri. Un eccesso di difesa con 11 colpi esplosi che al momento lo vede accusato di duplice omicidio aggravato. I funerali dei due giovani si terranno mercoledì o giovedì cioè quando saranno già arrivati i risultati delle due autopsie. - (PRIMAPRESS)