Dublino: si dimette Phil Hogan, il Commissario Ue per il Commercio. Aveva partecipato ad una cena con 80 persone ignorando le norme anti-Covid

DUBLINO - Il Commissario per il Commercio dell'UE, l'irlandese Phil Hogan, si è dimesso a seguito delle polemiche per aver partecipato a Dublino a una cena con 80 persone ignorando le norme anti-Covid emesse dal governo irlandese.

"Stava diventando sempre più chiaro -ha scritto Hogan- che la controversia stava diventando una distrazione dal mio lavoro di commissario dell'Ue". Hogan si è poi detto "profondamente dispiaciuto" per aver causato "preoccupazione, disagio e turbamento".Giorni fa si era dimesso per lo stesso motivo anche il ministro irlandese dell'Agricoltura.