Dubai, esplosione a bordo di una petroliera nel porto di Jabal Ali. Ha fatto tremare gli edifici del porto

DUBAI - Una forte esplosione con una grande fiammata in una petroliera attraccata nel porto di Jabal Ali, a Dubai. E' scoppiato un incendio in un container dell'imbarcazione. Così riferiscono le autorità. Lo scoppio ha fatto tremare gli edifici nella zona portuale e commerciale dell' emirato arabo ed è stato avvertito in varie zone della città.