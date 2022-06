Droga: operazione internazionale della GdF tra Italia e Colombia. Sequestrata cocaina e 38 arresti

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Maxi operazione internazionale di droga tra Italia e Colombia eseguita dalla Guardia di Finanza di Trieste. Sequestrate 4,3 tonnellate di cocaina: in esecuzione misure cautelari a carico di 38 persone tra Europa e Colombia. Sequestrati anche quasi 2 milioni di euro in contanti. Le indagini hanno ricostruito la fitta rete di rapporti tra i produttori di cocaina sudamericani e gli acquirenti in Italia e in Europa, facenti capo a contesti di criminalità organizzata attivi in Veneto,Lombardia,Lazio,Calabria. - (PRIMAPRESS)