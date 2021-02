Droga: operazione della GdF contro un traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica. Dodici arresti tra Vicenza, Reggio Calabria e Trento

(PRIMAPRESS) - ROMA - In corso dall'alba un'operazione antidroga della Polizia che ha portato all'arresto di 12 persone coinvolte in un traffico internazionale di cocaina importata dal Sudamerica.Gli arresti e le perquisizioni coinvolgono le province di Vicenza,Reggio Calabria e Trento. Nell'ambito delle indagini, la GdF ha svolto specifici accertamenti sui patrimoni degli indagati,procedendo al sequestro preventivo,ai fini della confisca, di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità di alcuni indagati, per un valore di circa 246.000 euro. - (PRIMAPRESS)