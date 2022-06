Droga: maxi blitz contro associazione Italo-albanese nella Valdichiana. Diciassette misure cautelari

(PRIMAPRESS) - SIENA - Sono 17 le misure cautelari eseguite in carcere e 5 ordimanze di obbligo di dimora eseguite dalla polizia di Siena nei confronti di presunti appartenenti a una associazione per delinquere italo-albamese dedita al trasporto, commercio, vendita, cessione e illecita detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish Le misure sono eseguite in diverse zone della Valdichiana dai poliziotti del commissariato di Chiusi-Chianciano Terme in collaborazione con le squadre mobili di Siena,Perugia,Arezzo e Brescia. - (PRIMAPRESS)