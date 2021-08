Droga dello stupro: nuovo arresto per il conduttore tv di viaggi, Ciro Di Maio seguendo un pacco dall’Olanda

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il conduttore tv Ciro Di Maio, impegnato in programmi di viaggi è stato arrestato perché destinatario di un pacco olandese intercettato a Fiumicino e contenente un litro di Gbl, la 'droga dello stupro'. Gli investigatori hanno seguito tutte le fasi della consegna del pacco fino a Milano,a casa del conduttore. Lui prima ha negato e poi ha invocato l'uso personale; da 1 litro di Gbl si ricavano 1.400 dosi. In casa trovata un'altra confezione e mesi fa il 46enne era stato arrestato per un'altra consegna da 4 litri arrivati dalla Cina. - (PRIMAPRESS)