Droga: audizione sulle piccole quantità in Commissione Giistizia per De Raho, Maggiore e Palma

Giovedì 17 dicembre, la Commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10.30 Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo; ore 11.15 Antonino Maggiore, direttore centrale per i servizi antidrogaore; 12.00 Mauro Palma, garante dei diritti delle persone private della libertà personale.