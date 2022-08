Draghi al meeting di Rimini: “L’Italia ce la farà anche questa volta”. E invita ad andare a votare

(PRIMAPRESS) - RIMINI - L'affollata platea del Meetin di Comunione e Liberazione a Rimini ha accolto il premier Mario Draghi con un lungo applauso. Ai giovani presenti Draghi rivolge una esortazione :"Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali: sperate,combattete e costruite, voi siete la speranza della politica". Poi: "Siamo in un momento estremamente complesso per Italia e Ue"."Mosca usa gas come arma geopolitica"."Profonda incertezza"economica,inflazione gravosa su famiglie,imprese". Molte le sfide che aspettano l'Italia ha tutto quel che serve per affrontarle". "Molti mi chiedono dell'agenda Draghi, ma è solo un programma posto alla base del governo presieduto da me ma ora spetta agli elettori decidere e gli eletti dovranno attuare i loro programmi. Così ha concluso Draghi invitando tutti ad andare a votare" - (PRIMAPRESS)