Dpcm Natale: le misure autocratiche di Conte contestate dai governatori e dall'Anci

(PRIMAPRESS) - ROMA - A protestare contro la mancanza di confronto nel disegnare la cornice di misure anti-Covid del Dpcm “Natale” non appartiene più ad una diatriba politica tra regioni di “destra” e Governo. A far sentire la sua voce era stato anche il governatore di “sinistra” dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che aveva sottolineato la completa assenza di discussione e condivisione del provvedimento.

Stessa levata di scudi da parte dell’Anci con il Vice Presidente Vicario dell’Associazione dei Comuni, Roberto Pella: “Il nostro paese è fatto di ottomila Comuni che vanno tenuti tutti dentro la riflessione quando si devono prendere decisioni cosi impattanti come quelle contenute nell’ultimo Dpcm. Continueremo ad essere al fianco del nostro presidente Decaro che sollecita un vero dialogo interistituzionale tra Governo e Autonomie”. - (PRIMAPRESS)