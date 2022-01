Dpcm lista negozi senza green pass: domani la firma di Draghi. Nei negozi avverranno controlli a campione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La firma di Draghi per il nuovo Dpcm con l'elenco dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il Green pass base per entrare, dovrebbe essere firmato domani. Si sta lavorando agli ultimi ritocchi al testo. E' quanto si apprende da fonti di governo. La bozza del Dpcm prevede che anche nella attività essenziali dove si potrà accedere senza il Green pass verranno effettuati dei controlli a campione. E questo,spiegano fonti ministeriali,per garantire che chi accede lo faccia solo per soddisfare le esigenze primarie. - (PRIMAPRESS)