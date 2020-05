Dpcm Fase 2: Lega e Fratelli d'Italia pronti a scendere in piazza con le mascherine. Renzi (Italia Viva): "La libertà non vale meno della salute"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio continua ad animare il dibattito politico con le contrapposizioni dell’opposizione con Lega e Fratelli d’Italia pronti a manifestare in piazza, sia a pure con il distanziamento sociale e mascherina. E’ una Fase2 che non tiene conto della necessità di riavviare l’economia del paese attraverso le riaperture delle attività è quanto si contesta al premier Conte ma c’è anche la voce della stessa maggioranza che non condivide le misure. “E’ uno scandalo costituzionale - tuona l’ex premier Matteo Renzi e leader di Italia Viva - Trasformiamolo in un decreto e portiamolo in Parlamento". Renzi parla di "errore politico, economico e costituzionale. Delega al Comitato scientifico una scelta politica: contemperare i rischi. Così -spiega il leader Iv- in autunno ci sarà una carneficina di posti lavoro". Abbiamo accettato limitazioni quando le terapie intensive scoppiavano, ora basta. La libertà non vale meno della salute". - (PRIMAPRESS)