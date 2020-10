Dpcm anti-Covid: Bonaccini (Conferenza Regioni) "Si condizionato a forme di ristoro per alcune attività"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il tavolo con le Regioni per dare il via libera alla firma di ieri notte del Dpcm per le nuove misure anti-covid, aveva evidenziato qualche nodo che poi è stato superato per non bloccare il provvedimento. Tuttavia questa mattina al premier Giuseppe Conte e ai ministri speranza e Boccia è arrivata una nota da alcuni governatori che hanno ribadito che il parere favorevole accordato è condizionato ad "alcune osservazioni". Lo ha ribadito il presidente della Conferenza, Bonaccini, che ha apprezzato le misure adottate in materia sanitaria, ma ha anche sollecitato "forme di ristoro" per i settori e le attività economiche che saranno interessati dal decreto e chiarimenti su feste e trasporto pubblico. - (PRIMAPRESS)