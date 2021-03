Dpcm ancora senza Sport, le associazioni scendono in piazza a Roma il 9 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo Dpcm firmato ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi e che entrerà in vigore dal 6 marzo, continua a tenere chiuse palestre, piscine e impianti sciistici in tutta Italia a prescindere dall’intensità dei colori. Lo sport continua ad essere la cenerentola di questa emergenza sanitaria tanto che tra le nomine dei sottosegretari delle settimane scorse manca ancora quella. Dietro il mondo dorato del calcio italiano, che prosegue nel suo campionato nonostante il virus circoli anche negli spogliatoi delle grandi squadre, c’è un altro mondo: quello fatto di strutture, impianti e addetti che rappresentano il tessuto di una società che predica la sostenibilità ambientale e il miglioramento globale della qualità della vita ma che pratica molto poco ciò che sostiene. E così il settore della promozione sportiva ormai in ginocchio non riesce a vedere una luce nel tunnel di una pandemia. Il prossimo 9 marzo alle ore 14, un settore stanco e avvilito fatto di scuole di danza, tecnici, istruttori, maestri di sci, allenatori, manutentori di impianti, si ritroveranno in Piazza Montecitorio per una manifestazione nazionale con il solo scopo di ricordare ad una governance distratta che lo sport è “derubricabile ad una mera attività ludica. Ma è cura per il corpo e la mente” come si legge nel documento sottoscritto da diversi enti ed associazioni di promozione sportiva. - (PRIMAPRESS)