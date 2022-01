Downing Party: nuove testimonianze parlano di una festa alla vigilia dei funerali del principe Filippo

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il premier Boris Johnson sempre di più messo all'angolo proprio mentre la Corona sta vivendo un momento di tensione per il caso di abusi sessuali del Principe Andrea che oggi ha rassegnato tutte le sue cariche. Le ultime ore hanno fatto affiorare altri elementi legati al party di Downing Street. Nuove testimonianze parlano di due feste di addio al numero 10 alla vigilia del funerale del duca di Edimburgo.

Il Telegraph ha riferito che i raduni erano composti da circa 30 persone, che bevevano alcolici e ballavano al ritmo della musica fino alle prime ore del mattino.

Le restrizioni all'epoca vietavano ancora la mescolanza al chiuso tra diverse famiglie.

N. 10 non hanno smentito i fatti avvenuti il ​​16 aprile 2021.

Hanno confermato che l'ex direttore delle comunicazioni di Boris Johnson, James Slack, "ha tenuto un discorso di addio" per ringraziare i colleghi prima di assumere un nuovo ruolo come vicedirettore del quotidiano The Sun.

Il signor Johnson non era a nessuna delle due riunioni perché stava trascorrendo il fine settimana nella sua tenuta di campagna, Chequers.

Ma le ultime rivelazioni arrivano mentre affronta la furia della sua stessa festa per aver partecipato a un raduno di drink nel giardino di Downing Street durante il primo blocco.