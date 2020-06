Dopo la Merkel anche Zingaretti (Pd) sollecita l'Italia a dire si al MES e spinge sugli alleati di governo (M5S)

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il governo non può più tergiversare sul Mes". E' il segretario Pd, Nicola Zingaretti a prendere posizioni sul MES dopo che era arrivata anche l'imbeccata dalla Cancelliera Merkel che suggeriva all'Italia di fare ricorso a quei fondi per rimettere i conti in pari e per evitare un default che metterebbe a rischio tutta l'UE. Un "consiglio" che non era piacituo al premier Conte che aveva risposto piccato ma ora è lo stesso alleato di governo a chiedere al M5S di prendere una posizione chiara.

"Il Mes è stato criticato e combattuto da molti, ma ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato",afferma. "Oggi possiamo avere le risorse mai viste prima per fare quei grandi investimenti che ci permetteranno di migliorare la qualità dell'assistenza e della cura delle persone e, insieme, anche di dare un concreto impulso alla ripresa". - (PRIMAPRESS)