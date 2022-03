Donne ucraine, Mattarella: “Stanno subendo una insensata ed assurda violenza”. Le voci di Casellati e Fico

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il primo pensiero di questo 8 marzo alle donne ucraine. Madri, lavoratrici, giovani, colpite da una violenza inattesa, crudele, assurda". Così il presidente Mattarella, alla celebrazione al Quirinale della Giornata internazio- nale della Donna esprimendo sostegno. "Nelle guerre le donne pagano sempre prezzi altissimi", vittime "dell'insensatezza della guerra, spesso di brutali violenze". Poi sottolinea: la crescita del ruolo delle donne è "una condizione per lo sviluppo del Paese". Ancora "impedimenti e ostacoli" da rimuovere.

Anche dalla presidente del Senato Casellati arriva la denuncia di troppe violenze subite dalle donne "solo in quanto donne e spesso in con- testo d'indifferenza o incomprensione. Troppe dignità calpestate,prevaricazio- ni e moderna schiavitù.Abbattere ingiu- stizie è lavoro enorme da fare insieme". A Casellati fa eco il presidente della Camera:"Il grado di civiltà di un Paese si misura dalla condizione delle donne. Lavorare tutti per pari opportunità e uguaglianza di genere", dice Fico.