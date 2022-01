Domato l'incendio al Parlamento Sudafricano di Città del Capo. Cause da accertare

(PRIMAPRESS) - SUDAFRICA - circoscritto rogo Parlamento "I vigili del fuoco hanno la situazione sotto controllo e l'edificio è stato messo in sicurezza":lo ha annunciato la ex sindaca di Città del Capo e attuale ministra dei Lavori Pubblici, Patricia de Lille, in un ultimo aggiornamento sull'incendio al Parlamento sudafricano Le fiamme sarebbero partite dagli uffici al terzo piano, per ragioni ancora da accertare. Fuoco anche nel tetto. L'area è completamente transennata e diverse strade della zona sono state chiuse. Nell'edificio parlamentare erano state segnalate "diverse crepe nei muri",ha detto un portavoce dei servizi di emergenza di Città del Capo. "Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio Assemblea Nazionale è in fiamme",ha ricostruito il portavoce. - (PRIMAPRESS)