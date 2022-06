Domani scade l’obbligo di mascherina al cinema e eventi sportivi ma possibile proroga sui trasporti

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati in rialzo del Covid-19 stanno facendo ipotizzare una proroga delle mascherine sui mezzi pubblici. In Rsa e ospedali l'obbligo durerà fino a fine settembre.E' quanto si apprende da anticipazioni in attesa del Cdm che domani decide sulle mascherine. Stop dopo il 15/6 nei teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso. Così il sottosegretario alla Salute Costa che anticipa anche la raccomandazione dell'uso della mascherina durante gli esami di maturità. - (PRIMAPRESS)