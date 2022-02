Domani a PresaDiretta (Rai3) il ministro del Lavoro Orlando: “Usiamo il salario minimo per stimolare il meccanismo contrattuale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Si al salario minimo, scelta ci costringerà a scavalcare Confindustria e sindacato se nel frattempo non si rivedono i meccanismi della contrattazione". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando nell'intervista che andrà in onda domani 14 febbraio su "PresaDiretta" su Rai3. Salari che non crescono problema anche per l'economia italiana con rischio crollo della domanda interna. Morti sul lavoro: contratti che non corrispondono al tipo di lavoro che stai svolgendo. Credo che ci siano le condizioni a patto naturalmente di costruire anche le condizioni di un consenso tra le forze sociali perché è chiaro che non può essere una scelta che in qualche modo viene fatta scavalcando Confindustria e sindacato. Però va anche detta una cosa che questa scelta ci costringerà a scavalcare Confindustria e sindacato se nel frattempo non si rivedono i meccanismi della contrattazione”.

