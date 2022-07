Dolomiti: ritrovato il corpo dell’escursionista spagnolo nell’Alta Via n.1 del gruppo montagnoso

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - È stato trovato morto sull'Alta Via n°1, nelle Dolomiti, l'escursionista spagnolo le cui ricerche erano state avviate ieri dopo una segnalazione. Il 30enne non si era presentato al suo lavoro a Londra e il fratello ha dato l'allarme. L'alpinista era al termine di una traversata in solitaria sulle montagne del Bellunese. Il corpo è stato avvistato da un elicottero. L'ipotesi è che l'escursionista abbia sbagliato nell'imboccare un sentiero ed è precipitato. - (PRIMAPRESS)