Documenti falsi per foreign fighters: arrestate a Milano 7 persone di una rete di falsari dell'Est

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sette persone sono state arrestate dalla polizia a Milano e in altre città lombarde con l'accusa di aver procurato migliaia di documenti falsi, anche per l'attentatore di Vienna del novembre scorso e per foreign fighters. Gli arrestati sono cittadini dell'est Europa ritenuti aderenti a un'organizzazione transnazionale dedita al traffico di documenti falsi. Le misure a seguito di un'indagine Digos e Direzione centrale polizia di prevenzione, coordinata dalla Direzione antimafia e antiterrorismo della procura di Milano. - (PRIMAPRESS)