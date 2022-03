DL Ucraina: la Camera ha approvato la missione italiana Nato e l’accoglienza dei rifugiati

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula della Camera ha approvato con 367 voti a favore, 25 contrari e 5 astenuti il decreto legge varato dal governo per far fronte all'emergenza determinata dalla guerra in Ucraina. Il decreto (che passa ora all'esame del Senato) prevede, tra l'altro, la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della Nato, la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev e interventi legati alla gestione dell'accoglienza dei profughi. - (PRIMAPRESS)