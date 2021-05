Dl Semplificazioni: stralciata la norma del massimo ribasso. Convocati i sindacati a Palazzo Chigi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cabina di regia presieduta dal premier Draghi per fare il punto sul decreto Semplificazioni, avrebbe provveduto a stralciare la norma che prevedeva il criterio del massimo ribasso per gli appalti. Intanto Draghi ha convocato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi, come riferito dagli stessi esponenti sindacali. Sul tavolo il decreto semplificazioni, e in particolare il nodo delle norme sui subappalti. Semplificazioni e governance del Pnrr forse domani in CdM. - (PRIMAPRESS)