Dl Semplificazioni, in Cabina di regia la bozza del decreto. Le misure a sostegno dello sport dilettantistico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cabina di regia, presso la presidenza del consiglio a cui partecipano, oltre al premier Mario Draghi, i ministri Franco, Colao, Cingolani, Giovannini, Orlando, Franceschini, Garavaglia, Brunetta, Bonetti, Speranza, Dadone e il sottosegretario Garofoli, sta lavorando al Dl Semplificazioni tra cui è previsto anche il capitolo "Sport". Nella bozza sul tavolo dei lavori è inserita l’indennità per i lavoratori del mondo dello sport, (lavoratori impiegati presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive, le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione dello sport, discipline sportive associate). L’erogazione è affidata alla società Sport e Salute che ha in dotazione un fondo da 350 milioni di Euro per tali indennità nel 2021.Tra le misure a sostegno dello sport, incrementato di 50 milioni di Euro il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attivita' sportiva (modalità e termini del contributo saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della conversione del decreto) (art. 14 bis). - (PRIMAPRESS)