Dl Rilancio: scoperta a Rimini una frode di 440 mln. Eseguite 35 misure cautelari dalla GdF

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Scoperta una truffa dalla GdF per illecita appropriazione di fondi del Dl Rilancio. La frode, che ammonterebbe a 440 mln ha portato in carcere 12 persone a seguito di un'indagine avviata a Rimini. Gli aiuti statali a imprese e commercianti in difficoltà a causa della pandemia da Covid, sarebbero finiti nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. Settantotto gli indagati e 35 misure cautelari. Otto sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari. Attività interdette per 20 imprenditori e 3 commercialisti. Fatta luce su una associazione a delinquere con base a Rimini e ramificazioni in tutta Italia. - (PRIMAPRESS)