DL Rave, approvato con la ‘ghigliottina’ sul filo di lana: 183 voti a favore e 116 contrari. È bagarre in Aula

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il Dl Rave, arriva il si definitivo dell'aula della Camera con 183 voti a favore, 116 contrari e un astenuto. Il provvedimento, che sarebbe scaduto stasera, è quindi diventato legge. Al voto si è arrivati dopo la decisione della Capigruppo che ha fatto scattare la cosiddetta ghigliottina che consente di porre in votazione un decreto legge nell'imminenza della scadenza, anche se non è ancora esaurito l'esame ordinario. In aula scoppia la bagarre. - (PRIMAPRESS)