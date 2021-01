DL mobilità anti-Covid: una nota di Palazzo Chigi precisa alcune limitazioni in zona rossa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto che fissa le misure anti-Covid tra il 7 e il 15 gennaio stabilisce che gli spostamenti verso case private altrui saranno possibili solo nel proprio Comune di residenza e non, come precedentemente indicato, nel territorio regionale. Lo precisa una nota di Palazzo Chigi, che spiega: nei territori nella cosiddetta zona rossa è possibile spostarsi "una sola volta al giorno,in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune", come si legge nella nuova versione del decreto legge. - (PRIMAPRESS)