DL Energia: oggi il via libera di Palazzo Madama mentre Di Maio e Cingolani sono a caccia di "nuove fonti"

ROMA - Mentre i ministri Di Maio e Cingolani sono in missione per chiudere acordo su nuove forniture di gas in Angola e Congo che dovrà sostituire la dipendenza russa, il Dl bollette, si avvia al sì definitivo del Senato. L'esame del dl Energia ha, infatti, preso l'avvio in senato con il governo che ha posto ormai l'immancabile fi- ducia. Il provvedimento che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi di elettricità e gas, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali,viene esaminato nel testo già approvato dalla Camera. Il via libera definitivo di Palazzo Madama è atteso per oggi.