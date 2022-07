Dl Aiuti: si del Senato alla fiducia con 172 voti senza il M5S. Draghi salito al Colle

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Dl Aiuti ottiene la fiducia con il voto nell'Aula del Senato che ha raggiunto 172 si e con l'astensione del M5S così come anticipato nel pomeriggio dalla capogruppo Mariolina Castellone. Una situazione che pur confermando la fiducia apre un conflitto politico nella maggioranza di governo che come ha sottolineato Matteo Renzi di Italia Viva deve essere assolutamente sciolto "decidendo da che parte vuole stare l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte". Draghi avrebbe lasciato l'aula prima della fine del voto per salire al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato per analizzare il voto del Senato e tirare le fila di questo impasse. In serata era stato convocato e poi annullato un Consiglio dei Ministri. Occorre più tempo per una riflessione ma "questo è un fatto gravissimo che un partito di maggioranza non abbia votato la fiducia" ha detto Tajani di Forza Italia. - (PRIMAPRESS)