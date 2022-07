Dl aiuti: il M5S non vota alla Camera. Giovedì voto in Senato con lo spettro dell’uscita dall’aula dei grillini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi il Dl Aiuti, votato alla Camera ha visto il forfait del M5S e ha il sapore ancora di un messaggio al governo di Mario Draghi. I deputati del M5S non partecipano al voto finale, alla Camera, sul Dl Aiuti. La scorsa settimana i deputati 5 Stelle avevavano votato sul Dl la fiducia al governo."Il sostegno al governo è stato esplicitato con la fiducia. "Oggi,pur rillevando l'utilità di parte delle misure riteniamo alcuni contenuti non coerenti",ha spiegato Crippa. Ma la prova più im- portante per il governo sarà giovedi al Senato,voto sulla fiducia e sul provvedimento sono unificati e nel M5S circola l'ipotesi di uscire dall'Aula. - (PRIMAPRESS)