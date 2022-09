Dl Aiuti bis: 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese ora all’ok del Senato con il tetto ai super stipendi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'approvazione alla Camera del Dl Aiuti bis, ora il provvedimento passa al Senato. Con l'ok della Camera con 322 sì Via libera dall'Aula della Camera al decreto Aiuti bis, che stanzia 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese, in particolare per fronteggiare il caro-energia.I voti a favore sono stati 322, 45 gli astenuti e 13 i contrari. FdI si è astenuta. Il provvedimento torna all'esame del Senato in terza lettura a seguito della cancellazione in commissione a Montecitorio della norma introdotta a Palazzo Madama che eliminava il tetto per gli stipendi dei dirigenti della Pubblica amministrazione. - (PRIMAPRESS)