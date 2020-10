Dissesto idrogeologico NordOvest: il sopralluogo di Borrelli (Protezione Civile) e l’installazione dell’IT-Alert meteo

(PRIMAPRESS) - VERCELLI - Incontro oggi tra il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, l’assessore regionale Gabusi, il consigliere speciale per la montagna del ministro Boccia, Enrico Borghi, il vicepresidente vicario dell’Anci, Roberto Pella ed i sindaci della aree colpite dal maltempo dei giorni scorsi che ha devastato il territorio tra Biella-Vercelli-Novara-Verbania per cui il presidente del Consiglio regionale, Alberto Cirio ha chiesto il riconoscimento di calamità naturale. Il sopralluogo dell’area, dove è maggiormente visibile il dissesto provocato dalle piogge incessanti e dalle esondazioni, è servito per quantificare l’ipotesi di un intervento che potrebbe aggirarsi sui 230 milioni di euro per ripristinare lo stato dei luoghi.

“Voglio ringraziare Angelo Borrelli - ha detto Pella per conto dell’Anci- per l’approvazione del Sistema IT-Alert, un nuovo dispositivo che prevede, tra l'altro, l'invio automatico del messaggio di allerta alla popolazione in occasione di emanazione di Avvisi di criticità meteo sia rosso sia arancione. Si tratta di una modalità che supera una criticità enorme, da sempre posta da ANCI, in tema di responsabilità dei Sindaci e degli amministratori locali. Oltre all'"allerta" meteo, il sistema sarà esteso e prevederà la trasmissione automatica di ulteriori messaggi di "pericolo" al fine di adottare tempestivamente misure di messa in sicurezza e di aggiornarsi sull'evoluzione dell'evento in corso anche attraverso altri canali media”. - (PRIMAPRESS)