Dissesto ideogeologico: oggi riferisce in Aula della Camera il ministro dell'Ambiente Sergio Costa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Più volte chiamato in causa anche ieri dall’Aula della Camera, oggi il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio riferirà sulle iniziative che sono state intraprese per contrastare il dissesto idrogeologico. Ai parlamentari intervenuti ieri prima dell’informativa di Speranza sulle misure anti-Covid, non era piaciuta la dichiarazione dei giorni scorsi che aveva visto il ministro Costa puntare sul dito sui comuni per la scarsa attenzione e la mancanza di attenzione sulla situazione di precarietà dei loro territori. Un’uscita che ha sollevato un coro di polemiche anche nell’Associazione dei Comuni Italiani (Anci).

I disastri dei giorni scorsi hanno evidenziato la fragilità dell’intero territorio nazionale che non può essere imputato a singoli comuni ma ad una situazione di mancata prevenzione ormai diventata cronica. L’allerta meteo prevista anche per oggi 7 ottobre in 13 regioni mostra un nervo scoperto del sistema di gestione delle infrastrutture nazionali che va risolto con un programma organico dicono più dall’Anci. - (PRIMAPRESS)