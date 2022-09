Discorso Putin su Ucraina: rinviato alle 7 ora italiana di questa mattina

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'atteso discorso del presidente russo, Putin, sulle nuove annessioni del territorio ucraino è stato rinviato alle 7 ora italiana, le 8 a Mosca. Forbes Russia, citando due fonti nell'amministrazione del Cremlino, ha affermato che il discorso verrà trasmesso "quando l'Estremo Oriente si sveglierà" Non è chiaro il motivo per cui il discorso è stato rinviato. Gli analisti ipotizzano che Putin possa anche annunciare una mobilitazione parziale o generale per rafforzare l'impegno militare in Ucraina questione che rende incomprensibile quanto riferito dal presidente turco Erdogan circa una possibile ipotesi da parte di Putin di mettere fine al conflitto. - (PRIMAPRESS)