Discorso di fine anno del Presidente Mattarella, l’ottavo dei suoi mandati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella nel 2021 si era concluso con un saluto di commiato per la fine del suo settennato ma poi tutto è cambiato e questa sera, a conclusione del 2022, Mattarella farà il suo ottavo discorso alla nazione. Dalla caduta del governo Draghi alla guerra in Ucraina al governo Meloni, dalla morte del Papa emerito Ratzinger all'Iran ma passando per molti aspetti travagliati del nostro Paese. E poi non potrà mancare nel suo discorso la citazione al 75º anniversario della Costituzione. Il presidente parlerà in piedi nell'ala neoclassica del Quirinale. - (PRIMAPRESS)