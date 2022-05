Discorso della Corona letto da Carlo d’Inghilterra: “Massimo impegno per unità Nato”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - "Massimo impegno per l'unità della Nato", Regno Unito "in prima linea per la difesa dell'Ucraina e della democrazia" e un "nuovo approccio" con la Ue a sostegno della crescita: questi i punti focali del Discorso della Corona che segna l'inaugurazione delle Camere. È il principe Carlo, erede al trono, a leggerlo alla Camera dei Lord, per la prima volta al posto della madre e sovrana britannica Elisabetta II che su consiglio dei medici ha dovuto rinunciare al faticoso appuntamento per motivi di salute. Con al fianco la moglie Camilla di Cornovaglia, Carlo ha parlato ai Lord e non ai Comuni in segno di rispetto della sovranità di questi ultimi. - (PRIMAPRESS)