Disastro Moby Prince, Draghi in Commissione d’Inchiesta: “Non ci sono atti secretati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul disastro della Moby Prince "non risultano atti o documenti che siano soggetti a classifiche di segretezza". Così il presidente del Consiglio Draghi risponde alla Commissione d'inchiesta sullo scontro nel mare di Livorno tra il traghetto Moby Prince e una petroliera. L'incidente provocò 140 vittime. "La vicenda è una ferita aperta. Condivido pienamente la necessità d'impegnarsi per ricostruire la verità e far luce sulle responsabilità", scrive Draghi al presidente della Commissione parlamentare, Romano. - (PRIMAPRESS)